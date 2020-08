eravamo su questi monti, fianco a fianco, solo due anni fa, sull’orlo di due burroni e ne vedevamo uno solo. . oggi dovremmo sotto questo cielo camminare col distanziamento. e invece, senza mascherina, tu sei un metro più in qua, . nascosta non so come nella mente. irrilevante accidente, dice l’azzurro inascoltato, quello stop. camminiamo […]