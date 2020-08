“La via limpida e ragionevole del monocameralismo e della riduzione del numero dei parlamentari”, per dare “centralità al Parlamento” (Pietro Ingrao) e come alternativa al presidenzialismo. la riduzione del numero dei parlamentari, proprio per rafforzare la rappresentanza, è nel patrimonio genetico della sinistra. la forza della rappresentanza è nei rappresentanti più forte, non nella moltiplicazione […]