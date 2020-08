lo so che sostanzialmente nessuno o quasi legge i miei faticosi post sulle origini del cristianesimo e i miei tentativi di ricostruire quel tanto di storico a cui si può arrivare sulla figura di Jeshuu, il profeta palestinese che il tempo ha trasformato nel Gesù della religione cristiana. come darvi torto… eppure, se in qualcosa […]