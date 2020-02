bortolindie…, 1 – i preparativi di un imminente viaggio in Oriente

il reparto mascherine al centro commerciale Bricoman: tutte esaurite…

sì, lo ammetto: sono andato a comperarmi le mascherine, e ho portato via l’ultima scatola disponibile: ma non per me, giuro, per gli altri.

qualcuno dice che le mascherine servono soprattutto a non infettare gli altri, se si è malati; ma io so bene che non funzionano neppure così: i virus passano comunque attraverso i fori, tanto sono piccoli; e in un senso quanto nell’altro.

ma allora in che senso ho comperato le mascherine per gli altri? ma sì, per tranquillizzare loro: ,a come? parti in piena epidemia? sì, ma girerò con le mascherine, giuro.

. . .

la seconda nota del viaggio, altrettanto grottesca, è che parto con un bag rigorosamente ryanair: 45*20*25 – cioè incredibilmente piccolo: direi che il rasoio elettrico basta a riempirne metà; ed è peggio di una sfida all’ok korral; così è altrettanto una scommessa che il viaggio gestito online funzionerà, così come le lavanderie locali per i ricambi della biancheria, e che internet potrà sostituire le guide di viaggio: è una autentica pazzia, una stranezza, che basta da sola a rendere me un personaggio curioso, una specie di mister Bean con la valigetta mignon, e mette a rischio il mio viaggio di diventare uno sketch comico.

ma l’epidemia di coronavirus che prema ai confini del mio girovagare basta anche a mettere il tutto in una luce un poco inquietante, o no? ridere con l’angoscia sulle labbra; in ogni caso rende più chiaro il mio messaggio di fiducia e di rifiuto delle paure irrazionali.

. . .

poco fa sono stato al negozio TIM per assicurarmi contatti col resto del mondo e connessione da martedì e per le prossime settimane: mi hanno detto di affidarmi al wi-fi…; comunque il mio netbook è stato riparato stamattina e l’informatico, che conosce la mia abituale perdita delle foto lungo il viaggio, mi ha raccomandato di salvarle almeno in due posti diversi: lo farò tutte le sere, giuro.

parto soltanto con i biglietti aerei di andata fino allo Sri Lanka; agli altri provvederò secondo i tempi e le scelte che matureranno via via.

non potrò passare in traghetto dallo Sri Lanka all’India lungo il ponte di Adamo per un mio errore organizzativo: occorreva il visto cartaceo da fare all’Ambasciata e non basta quello online: evidentemente nel piccolo porto di approdo non sono attrezzati per la lettura del visto virtuale; ma mi dico bravo da solo di averlo almeno accertato prima di partire; anche se adesso che scrivo mi viene l’assurda idea di fare il percorso due volte, senza scendere dal ferry, giusto per non perdermi l’esperienza…

. . .

intanto sto cercando di fare esercizi di de-condizionamento mentale e continuo a ripetermi che non sto andando a cercare lo Sri Lanka e l’India di quindici anni fa, ma quelli di oggi; anzi quegli altri me li devo proprio dimenticare.

ma la domanda è questa: sono davvero sicuro di voler conoscere questi mondi come sono diventati oggi?

occorre ammettere che anche io ho tre lustri di più, e tanta entusiasta curiosità in meno…

comunque qualcosa si sta risvegliando da oggi: ora che l’essenziale è pronto, che le varie piccole difficoltà iniziali si sono dissolte, ecco la percezione che il viaggio comincia davvero, che i voli non sono stati bloccati e l’epidemia sostanzialmente non ha toccato i luoghi dove sto andando.

e comincia a formicolare in fondo allo stomaco quel senso di solletico che conosco bene e che prepara ogni viaggio.