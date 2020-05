Cor-pus 2020

sembra che del Covid-19 oramai si debbano occupare più i servizi segreti e i militari che i medici; la guerra AL coronavirus si sta trasformando in una guerra, per ora fredda, COL coronavirus, cioè usandolo come arma impropria.

la guerra è già stata iniziata, in pratica, e possiamo cominciare a contare le vittime, anche se il ricercatore di origine cinese ammazzato ieri negli USA oso sperare che sia stato ucciso per motivi privati…

nel frattempo al medico protagonista della terapia al plasma dell’ospedale di Mantova, colpevole di avere guarito troppi casi che parevano disperati o difficili, è arrivata una telefonata dei NAS, i nuclei anti-sofisticazione: una precisa volontà di intimidazione, mi pare, e sarebbe interessante capire da dove è partita.

la cosa sembra scandalosa e getta una luce decisamente inquietante sul silenzio già abbastanza sospetto dei media su queste esperienze – ma mi pare che l’abbia rotto, almeno, Fontana (!).