questo post è certamente faticoso, parla di numeri e di grandezze economiche: non so chi me l’ha fatto fare di cominciare la giornata con questa penitenza e soprattutto sono sicuro che non ci saranno lettori che avranno voglia di condividerla con me.

a ogni buon conto, per i pigri, metto qui in apertura le conclusioni a cui si arriva per forza, attraverso questo percorso:

l’Italia è un sistema di ferreo capitalismo di stato, dove un’oligarchia del denaro accumula privatamente i profitti e distribuisce socialmente le perdite.

le banche sono lo strumento principale di questo furto della ricchezza del paese e ogni tanto qualcuna fallisce per eccesso di zelo nel fare favori agli amici.

la cricca si pone in agitazione sui media, a questo punto, al grido che bisogna salvare la banca, cioè i grossi azionisti che l’hanno mandata in rovina derubando i depositanti.

però, purtroppo per loro, per farlo bisogna uscire dall’Unione Europea, dato che le sue norme vietano, molto civilmente, che si possa salvare banche private a spese della collettività.

e, se una banca va proprio salvata con fondi pubblici, il minimo sindacale è che a questo punto diventi pubblica, no? dieci anni fa del resto, così fecero i conservatori nel Regno Unito, non l’estremista – dicono – socialista Corbin.

capito a che cosa e a chi serve il sovranismo?

. . .

l’ultima banca italiana che fallisce, travolta da un uso clientelare, vale a dire criminale, dei suoi fondi distribuiti a capocchia ad amici ed amici degli amici per affari senza senso è la Banca Popolare di Bari.

un articolo di Repubblica prova a spiegarci come mai non si deve lasciarla fallire: gli argomenti sono della Banca d’Italia, che ci ha fatto su una relazione.

. . .

i depositi dei 600mila clienti, tra cui 100mila imprese, sono 8 miliardi di euro, e si vede subito, anche facendo la media ad occhio, che una parte di questi depositi è superiore ai 100mila euro che devono essere garantiti per legge.

in dettaglio, sono 4 miliardi e mezzo i depositi entro la soglia, che verranno coperti da un apposito fondo interbancario costituito tra tutte le banche per affrontare emergenze di questo tipo.

purtroppo questo fondo, attualmente, è pari soltanto a 1,7 miliardi di euro; questo significa che il consorzio delle altre banche dovrà immetterci altri 2,8 miliardi, come del resto le banche si sono già impegnate a fare da tempo: ma saranno contribuzioni straordinarie che potrebbero metterne in difficoltà anche altre.

notate bene questo punto.

. . .

gli impieghi della banca, i soldi che invece la banca ha distribuito nel territorio, sono 10 miliardi: ne mancano all’appello 2, e io sono troppo inesperto per capire dove sono andati a prendere i due miliardi che restano scoperti: probabilmente da azioni e obbligazioni: è vero che oggi queste valgono, tutte assieme solo 700 milioni, come vedremo, ma è probabile che questo sia dovuto ad un crollo del loro valore, che adesso lascia la banca appunto scoperta per un miliardo e 300 milioni.

e quindi pronta a fallire.

. . .

ma questo significa che la parte dei depositi oltre la soglia sarà polverizzata: sono tre miliardi e mezzo di euro che spariscono nel nulla nella Puglia, in Abruzzo e in Basilicata.

una catastrofe per loro; ma la Banca d’Italia ci spiega che il vero problema sono gli azionisti: ma io faccio fatica a capire, lo ammetto.

. . .

il valore delle azioni di banche private non è garantito per legge: non si tratta di risparmio che la Costituzione di settant’anni fa indica come valore da difendere, ma di normali investimenti finanziari a rischio.

mettere i soldi in banca non dovrebbe essere considerata altro che una normale gestione del proprio risparmio, ma investire in azioni, alla ricerca di rendimenti più alti è speculazione – o se preferite: attività – finanziaria, e mi domando in che tipo di economia finiamo se lo stato, cioè la collettività, si assume l’onere di garantire anche la speculazione.

sarebbe – ma forse dovrei dire, invece: è – capitalismo di stato.

. . .

è vero che molte banche del territorio, come so anche per esperienza diretta, legano la concessione di mutui alla sottoscrizione di azioni della banca stessa, non si sa quanto solida: sono le cosiddette azioni baciate, nel gergo del settore; la cosa venne chiesta anche a me, qui in Val Sabbia, quattro anni fa, quando cominciai a ristrutturare la casa e mi serviva un finanziamento; ma basta rifiutare e cambiare banca – almeno se si è dei debitori abbastanza attendibili, naturalmente.

così. alla banca fragile, che ricorre a questi mezzucci per sostenersi, restano i clienti a loro volta più fragili, che non riceverebbero i finanziamenti dalle banche più solide, ed è spianata la strada verso il fallimento della banca, per mancata capacità di recuperare i crediti.

. . .

ma, tornando alla Banca Popolare di Bari, gli azionisti sono 70mila, hanno in media 2.500 azioni a testa, per un valore medio di 5.900 euro a testa; ogni azione vale oggi infatti meno di 2 euro e mezzo, ma ne valeva quasi 10 al momento della sottoscrizione; quindi gli azionisti sono stati tosati già ampiamente.

e viene naturale pensare che non dovrebbe essere un problema proprio per nessuno, a questi livelli, rimetterci gli ultimi 5.900 euro in media: è una botta che qualunque impresa o qualunque famiglia dovrebbe poter reggere.

e anche il valore globale della banca, così calcolato, è di circa 400 milioni di euro; ben altra cosa che i 3 miliardi e mezzo di depositi in fumo, come abbiamo visto.

e allora perché tanto clamore sulla necessità di salvare anche gli azionisti?

la risposta è molto semplice, a parer mio: perché quella media di 5.900 euro a testa è come il pollo famoso delle statistiche di Enrico IV e lì dentro c’è qualcuno che aveva ben più che 6mila euro di azioni, e sono i veri proprietari della banca, cioè proprio quelli che l’hanno dissestata, fregando gli ingenui depositanti…

altra categoria non protetta sono gli obbligazionisti, che ci hanno investito altri 300 milioni; pudicamente la relazione della Banca d’Italia spiega che per i due terzi, cioè per 200 miliardi, si tratta sempre di privati e clientela al dettaglio; ma 100 milioni, evidentemente, sono nelle mani di qualcun altro: altre banche?

. . .

e la Banca d’Italia, che deve vigilare?

già nel 2010 le ispezioni ebbero un esito “parzialmente sfavorevole” e venne bloccata l’espansione della banca, ma nel 2013 questi limiti vennero tolti, avendo verificato progressi.

in particolare anzi fu la Banca d’Italia a suggerire nel 2014 che la Banca Popolare di Bari intervenisse a salvare un’altra banca in dissesto, la Tercas, acquistandola: operazione poi bloccata dalle regole europee che vietano il salvataggio pubblico di banche private.

quanto alle polemiche sul salvataggio delle banche tedesche, invece consentito, la stampa prezzolata (è di proprietà delle banche!) tace che quelle tedesche sono banche pubbliche, di proprietà degli enti locali, e dunque non sono sottoposte a questa regola europea di civiltà.

. . .

ed eccoci finalmente al punto iniziale, che ora spero di avere dimostrato attraverso l’analisi del caso concreto:

per salvare a spese dei cittadini le banche private occorre uscire all’Unione Europea.

capito perché tanto sovranismo in giro?