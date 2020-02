la direzione nazionale del Partito Democratico americano ha bloccato la diffusione dei risultati delle sue prime primarie, quelle dello stato del Iowa, per la scelta del candidato che dovrà sfidare Trump a novembre (compito ingrato):

afferma che non sono chiari; addirittura suggerisce tra le righe che ci possano essere stati dei brogli:

“Abbiamo rilevato delle incongruenze. L’integrità dei risultati è di primaria importanza. Ci sono stati dei ritardi nei risultati per controlli sulla qualità.”

un enorme regalo alla propaganda di Trump.

. . .

in realtà, a quanto si capisce, queste primarie non sono andate come volevano loro e segnano una disfatta del corrotto candidato di centro Biden: l’unico, secondo i loro sondaggi, in grado di sconfiggere Trump.

ma parlare di sondaggi, in questo contesto, è come chiedere un atto di fede.

. . .

sta di fatto che ben pochi elettori democratici vogliono Biden e una sua sconfitta chiara dovrebbe, in un autentico processo democratico interno, portare ad un suo ritiro.

se la maggioranza dei militanti democratici è per scelte politiche più radicali, perché gli altri democratici, per disciplina interna, non appoggiano questa scelta fino in fondo?

per paura di perdere?

ma è davvero così importante perdere lo stesso, ma su una piattaforma politica moderata?

oppure sono così attaccati al loro potere che non sono disposti a mollarlo a nessun costo e preferiscono piuttosto che crolli il palazzo dove sta Sansone con tutti i filistei?

così, invece, Biden insisterà e magari alla fine avrà il privilegio di essere lui a portare i Democratici ad una nuova sconfitta come quattro anni fa avvenne per la Clinton.

. . .

come si vede, le elezioni presidenziali americane di quest’anno si avviano ad essere una penosa replica in campo democratico di quanto avvenuto nel 2016: una feroce lotta interna contro la propria ala sinistra, per ridimensionarla ed emarginarla politicamente.

per noi in Italia la cosa non è nuova: da Veltroni a Renzi, è stata anche la politica del nostro Partito Democratico, con risultati catastrofici; Veltroni nel 2005 arrivò ad appoggiare sottobanco la legge elettorale incostituzionale di Berlusconi pur di ottenere un parlamento privo di sinistra; e Renzi fece altrettanto un decennio dopo, inventandosi un’altra legge elettorale a suo presunto uso e consumo, addirittura cancellata dalla Corte Costituzionale prima che venisse applicata.

fatto straordinario, vista l’abitudine oramai invalsa della nostra Consulta di dichiarare l’incostituzionalità di una legge elettorale dopo un decennio dalla sua approvazione e chiarendo bene che quel che è stato è stato e che i parlamenti dichiarati illegittimi nella loro formazione hanno comunque il diritto di continuare a governare…

. . .

ma la spaccatura della sinistra tra moderati e radicali è universale nel mondo, in realtà, e corrisponde evidentemente ad un problema politico vero, visto che è la giusta contrapposizione fra chi è contrario alle forze che attualmente gestiscono il mondo e chi invece lo appoggia chiedendogli qualche rettifica secondaria e qualche forma di contenimento della sua fama animale di potere.

continuare ad espellere la volontà di cambiamento radicale dal proprio schieramento colloca in una botte di ferro, strategicamente parlando, coloro che invece sostengono senza riserve i poteri forti, magari dichiarandosene nemici e regala alla destra la protesta crescente nel mondo contro di loro.

cioè non lascia altra scelta che quella tra i finti nemici del nuovo tecno-feudalesimo che avanza, che in realtà lo appoggiano fino in fondo, e gli amici dichiarati, che però lo tirano per la giacca chiedendogli di non esagerare.