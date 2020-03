la madre di mia madre, Caterina Tomasin, ma detta Catina familiarmente, era una donna alta, energica, con una personalità molto forte e forse anche una certa tendenza a menar le mani, almeno a stare ai racconti di mia madre sulle strategie che lei metteva in atto per evitare sganassoni e pizzicotti fuggendone lontana; contro-strategia della nonna: lancio mirato di ciabatte e anche zoccoli, che fanno più male…

il fatto era che mia madre era nata, ultima di nove figli e a distanza di cinque anni dal penultimo dei fratelli, Mario, quando la mia nonna materna era già anziana, secondo i parametri dell’epoca: aveva infatti 41 anni; non credo quindi che sia stata una figlia molto desiderata; aggiungeteci pure che nacque su un carro, durante la rotta di Caporetto (novembre 1917), mentre la nonna e i familiari fuggivano da casa sotto le bombe (la nonna con l’oro di famiglia nascosto addosso), il nonno no, perché era al fronte, e avrete un quadro completo di un rapporto nato problematico fin dall’inizio.

mio nonno aveva 56 anni, quando nacque mia madre, e siccome solo tre anni dopo la prima figlia di mia nonna, Elisabetta, ebbe il suo primo figlio, Antonio, detto Toni, e viveva nella metà di fianco della grande casa di famiglia di Vazzola, nei dintorni di Vittorio, ecco che mia madre crebbe assieme a Toni chiamando suo padre nonno, come faceva lui, e il nonno vero, ancora vivo, fino a 93 anni, nono veccio.

e Toni, come ho raccontato varie volte, era il padre dell’ex-ministro Sacconi, prima braccio destro di De Michelis e poi Forza Italia; è morto da poco, ultranovantenne.

. . .

ma qui mi fermo in questi accenni alla storia familiare, perché il vero oggetto di questo post è un altro momento cruciale della vita della mia nonna Catina: ci spostiamo al dicembre 1957, quarant’anni dopo quel 4 novembre 1917 in cui nacque mia madre, che festeggiò certamente un bellissimo primo compleanno: uno dei primi giorni di quel dicembre del ’57, ma non so dirvi quale esattamente, mia madre e mio padre partirono d’urgenza, lasciando me e mia sorella affidati non so a chi, perché la nonna Catina stava male; era arrivata una telefonata che li chiamava lì per la fine.

a quanto so, arrivarono che la notte era già iniziata, e Catina era già in agonia: quando mia madre si avvicinò per baciarla, lei mormorava Maria, Maria, ma nessuno crede che l’avesse riconosciuta; si preferisce pensare che stesse recitando il rosario; e dopo un’ora rese l’ultimo fiato: in quel momento esatto, come si verificò più tardi, a più di 200 km di distanza, io mi svegliai nel cuore della notte: avevo sangue dal naso.

. . .

del resto quella fine di Catina era degna di lei – qualcuno diceva che la morte rivela la vera natura di una persona: era il mio insegnante di lettere del ginnasio, il mitico professor Martinazzi, celebre oltre che per la forsennata severità e le capacità straordinarie di docente, per avere fatto a botte in seguito con gli studenti che picchettavano il suo liceo classico nel Sessantotto, e fu anche sindaco del suo paese, Limone del Garda, dove morì facendosi scoppiare un aneurisma mentre inseguiva dei ragazzini che gli avevano tirato un pallone in casa.

anche la nonna Catina diede forza al detto del professore, in realtà applicabile solo a qualche caso, a parer mio: alle quattro del pomeriggio del suo ultimo giorno, infatti, sentendo che l’ora finale era arrivata, aveva convocato tutti i mezzadri, cioè i contadini affittuari delle sue notevoli proprietà, per chiudere i conti e lasciare la situazione ben chiara; poi si era affidata alla battaglia finale che il suo corpo voleva combattere, non lei, sia chiaro: perché lei si affidava a Maria e non era arrivata ad ottantun anni senza sapere che tutti dobbiamo morire e quello che è veramente importante è morire bene, dopo avere vissuto bene.

e lei aveva svolto bene entrambi i compiti, anche quando era rimasta senza il suo Giacomo, quasi vent’anni prima esatti, dal gennaio del 1938.

. . .

ai fini di questo post e dei suoi scopi, occorre però dire, per entrare finalmente in argomento, che Catina, però, non morì di banale vecchiaia: aveva dentro di sé tutte le risorse per continuare almeno un’altra quindicina d’anni, come molti dei suoi figli, se trascuriamo quelli che se ne erano già andati: Amabile, nel 1919, per l’influenza spagnola; Oreste, nel 1948, suicida per le sofferenze procurate da una tubercolosi ossea; e gli ultimi due nati, Mario e mia madre Maria Teresa, detta semplicemente Maria, che sarebbero morti a non troppa distanza negli anni Ottanta, entrambi per l’artrite reumatoide, complicata in mia madre anche da un tumore al seno; Italo detto Tito morto pure abbastanza giovane, a 72 anni, per un infarto; e Luigi, detto Gigetto, che morì a 75, ma soltanto perché gli era esploso addosso il fornellino ad alcool con cui si faceva il caffé la mattina al risveglio.

ma gli altri, Elisabetta, detta Lisetta, Carlo, detto Carluccio, e Miranda, avevano tutti superato i novanta; e non fate caso ai diminutivi: erano tutti grandi e slanciati come la madre Catina.

Catina morì dunque di influenza, come era successo alla seconda figlia ventenne quasi quarant’anni prima: questa volta era l’asiatica, non più la spagnola, e lei fu una delle circa 30mila vittime di questa epidemia in Italia; non aveva altre malattie in corso e, nonostante l’età, era abbastanza in buona salute; l’unico problema era che qualche anno prima avevano scoperto che aveva tre reni e il terzo le dava un po’ fastidio; le avevano chiesto se voleva donarne uno: figurarse, aveva risposto lei, con uno dei suoi intercalari degni del Goldoni.

anche nell’asiatica il virus aveva la capacità, in alcuni casi, di produrre direttamente una polmonite virale e colpì milioni di persone; leggo oggi che era stato anche ottenuto un vaccino, abbastanza precocemente, ma non ricordo che nessuno ne parlasse; dopo la sua prima fase esplosiva nel 1957-58, rimase in circolazione attenuato, per una decina d’anni, fino a che venne sostituito dal virus dell’influenza di Hong Kong, una sua variante, che fece una strage simile nel mondo, attorno ai due milioni di morti, dicono.

. . .

la nonna Catina, colpita dall’asiatica, morì nel suo letto recitando il rosario: nessuno pensò di portarla in ospedale in terapia intensiva o a farla intubare, nessuno aveva pensato di vaccinarla.

si viveva in un mondo, sessant’anni fa, in cui la morte, ad una certa età, era considerata normale; e le persone arrivavano anche, in genere, abbastanza preparate a gestirla, magari aiutate dall’idea di una qualche sopravvivenza futura, diversa da questa misera che sto cercando di assicurare io alla mia nonna monumentale e severa, raccontando i ricordi che ho di lei (e quando torno in Italia integrerò questo post di storia familiare con qualche foto, promesso).

e qui forse capite dove voglio andare a parare, dato che anche questo è, contro ogni evidenza, un post sul coronavirus.

. . .

uno degli aspetti più facilmente visibili della struttura culturale che il consumismo capitalistico ha prodotto sui nostri modi di pensare è questo: l’idea che la vita individuale debba essere potenzialmente illimitata si associa necessariamente, come sua conseguenza, all’idea del consumo infinito e infinitamente crescente, come illimitatamente crescente deve essere lo sviluppo della popolazione mondiale; secondo questa visione della vita, non possiamo escludere la morte, ovviamente, ma abbiamo tutti comunque il dovere assoluto di spostarla più in là nella nostra vita; anzi questo è un dovere sociale, tutti devono cooperare con noi perché noi viviamo il più a lungo possibile; ricordo bene, per fare un esempio molto personale, il caso di mia suocera che scoprì di avere un tumore alla bocca a 94 anni, venne operata con successo, e visse altri tre anni, la maggior parte fra brutte sofferenze.

dovere etico fondamentale questo, che le chiese, ma soprattutto quella cattolica, convalidano, affermando che la vita deve continuare sempre ad ogni costo, ridotta poi alla capacità di consumare, fosse soltanto anche di consumare ospedalizzazioni e terapie, per non chiamarle ostinazioni terapeutiche: ricchissime di profitti, peraltro, per chi assiste e per chi produce farmaci e cure.

. . .

la mia personale visione della vita e della morte è ben diversa, come sanno quei lettori che mi sono affezionati; non uso il banale slogan che è meglio la qualità che la quantità; ma vivo nella consapevolezza che ogni giorno può essere l’ultimo; mi ha aiutato in questo il medico che quando avevo vent’anni mi disse che non sapeva, data la mia conformazione anomala dell’aorta, se potevo sopravvivere a lungo oppure no, e per saperlo avrebbe dovuto ricoverarmi a Padova, per farmi studiare da quella università, e io dissi di no, che non mi interessava, e non feci fatica a dirlo perché era vero; mi ha aiutato il medico che, a quarant’anni, non seppe darmi una spiegazione delle irregolarità del mio ritmo cardiaco, e mi disse, dopo gli esami, che avevo uno dei cuori più forti che avesse mai visto, ma che non poteva garantirmi che sarei arrivato fino in fondo alle scale, nell’andar via; e mi aiutò il primario di cardiologia che qualche anno fa, dopo un arresto prolungato e il conseguente svenimento con ricovero ospedaliero d’urgenza, mi consigliò il pacemaker, che io ho rifiutato, perché mi avrebbe impedito di volare.

ora, io capisco bene che questa personale filosofia di vita è molto difficile da accettare, e in particolare dalle persone che mi vogliono bene, e mi guardo bene dal farne un modello etico da proporre a tutti; vale solo per me, che me la sento; e lascio agli altri le loro umanissime paure di morire; però la domanda che vorrei porre è un’altra.

coglie lo spunto dai problemi che pone il coronavirus, ma va oltre e ci riguarda tutti, epidemia oppure no.

. . .

dobbiamo continuare ad accettare il mito della vita personale potenzialmente e necessaria illimitata?

nei commenti ad un altro mio post si sta sviluppando una discussione alquanto interessante, ma a mio parere sbagliata nelle premesse, se è giusto bloccare una nazione intera per fermare una pandemia che alla fine fa danno soltanto agli anziani e ai debilitati, o quasi.

insomma, qualcuno dice: lasciamola correre questa epidemia, in fondo ci libererà di qualche persona debole e anziana, con poche vittime collaterali.

è una tesi folle: non tutti i virus sono uguali e conosciamo troppo poco di questo per dare per scontato che farà quello che ci aspettiamo..

– ma quelli che lo sanno con tanta sicurezza, oppure si comportano come se lo sapessero, non è che lo sanno davvero perché l’hanno programmato loro?

tesi complottista estrema, naturalmente: stupido chi la propala come una certezza, ma stupido anche chi rifiuta di esaminarla per principio.

. . .

alle tesi di Trump e Johnson, che non esitano a far giocare l’umanità intera con un rischio estremo, esattamente come non hanno scrupoli a distruggere l’equilibrio climatico del pianeta, io vorrei opporre invece una diversa prospettiva globale nell’uso delle terapie.

abbandonare un’idea della terapia che è sbagliata, perché la vede come rifiuto della morte e suo contrasto, e passare ad una idea diversa della cura, legata alla consapevolezza della dimensione finita della vita umana.

il medico non deve sempre impedirci di morire e sentirsi in colpa se non lo fa; la morte è un aspetto della vita; non esisterebbe la vita, se non esistesse la morte (essere e non essere, complementari, no?).

lo scopo della medicina non è farci vivere, ma farci vivere bene; non è di non farci morire, ma di farci morire bene.

cogliamo l’epidemia, allora, per cambiare i nostri parametri di giudizio: commisuriamo le terapie alle concrete capacità di ripresa e prosecuzione di una buona vita del paziente, per quanto ragionevolmente possiamo saperne; calibriamo le terapie e i loro costi alla condizione reale del paziente; accettiamo l’idea che operare di un tumore un 94enne è una cosa sbagliata e che, se una persona di questa età viene colpita dal virus, è meglio sedarla e aiutarla a morire senza sofferenze inutili.

(ma questo non significa affatto, sia chiaro, abbandonare le misure di prevenzione in corso: significa dare, in piena coscienza, la precedenza a chi ha migliori possibilità di sopravvivere, e non come misura eccezionale obbligata, ma come regola comune, da ora in poi).

. . .

insomma, riscopriamo il valore positivo della morte della nonna Catina, che sapeva morire con dignità, e superiamo l’idea di una vita di plastica che non sa più neppure come si fa a morire.

questo può suggerirci il coronavirus e nello stesso tempo può aiutarci a gestirlo meglio.

battaglia culturale impossibile da vincere: contro chiesa, élite economica e complesso sanitario; io però dixi, et servavi animam meam.