Originally posted on Hic Rhodus: La spagnola fu una disgrazia apocalittica. Potete anche semplicemente leggere la Wiki se non ne avete un’idea precisa, ma si trattò di decine e decine di milioni di morti che decimarono una generazione giovane, appena uscita dalla prima guerra mondiale. Miseria, ignoranza (a lungo si equivocò come batterica la malattia),…