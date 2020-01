tutte le altre età della vita portano con sé l’imprevisto: soltanto la vecchiaia arriva col passo stanco di chi sa di essere scontato.

non che le altre età non seguano, di fatto, un copione già scritto: ma non lo sanno.

soltanto l’età matura è consapevole di sé; e questo possiamo vederlo sia come il segno di una conquistata saggezza (se ci teniamo), sia come il sintomo di una noia mortale che sta subentrando.